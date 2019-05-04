هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 09:44 م

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (في اليسار) مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان. صورة من أرشيف رويترز.

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجومين منفصلين شنهما مسلحون أكراد يوم السبت، مضيفة أن الجيش رد بشن هجمات في الواقعتين.

وتابعت الوزارة قائلة في بيان إن جنديا تركيا قُتل وأُصيب آخر في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في المنطقة التي شنت فيها تركيا عملية درع الفرات عبر الحدود في عام 2016 بهدف إبعاد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب عن حدودها مع سوريا.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن الجيش قتل 23 مسلحا ردا على الهجمات من سوريا.

وقال مسؤول أمني تركي لرويترز إن الجيش ينفذ عمليات محدودة للقضاء على التهديدات من منطقة تل رفعت لكن قد يشن "عملية أكبر" إذا اقتضت الضرورة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان منفصل إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب آخر في إقليم هكاري بجنوب شرق البلاد الذي يتاخم شمال العراق بعد أن قصف مسلحون أكراد المنطقة.

وأضافت أن الجيش رد على مصدر النيران وشن عملية عبر الحدود في المنطقة بدعم من طائرات مقاتلة لتدمير أهداف للمسلحين.

وقال أكار إن الجيش قتل خمسة مسلحين آخرين في العملية عبر الحدود في شمال العراق مما يرفع إجمالي عدد القتلى المسلحين في الهجومين إلى 28.

ونقلت الأناضول عن أكار قوله "قمنا بتحييد 28 إرهابيا نفذوا الهجومين. عملياتنا داخل وخارج بلادنا مستمرة بكل عزم وتصميم".

وينفذ الجيش التركي باستمرار ضربات جوية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق. كما قصف مواقع لوحدات حماية الشعب في منطقة تل رفعت، قائلا إن ذلك كان ردا على إطلاق نار من جانب الوحدات.

وتسيطر على تل رفعت قوات يقودها أكراد وتقع على بعد نحو 20 كيلومترا شرقي عفرين التي تسيطر عليها تركيا والجيش السوري الحر الحليف لها منذ شن عملية العام الماضي لطرد وحدات حماية الشعب منها.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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