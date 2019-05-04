هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 02:06 م

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنديا تركيا قُتل وأُصيب آخر في منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا يوم السبت أثناء هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأضافت الوزارة أن الهجوم وقع في المنطقة التي شنت فيها تركيا عملية درع الفرات عبر الحدود في عام 2016 بهدف دفع مقاتلي الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب إلى التراجع بعيدا عن حدودها مع سوريا.

وتابعت الوزارة أن الجيش رد بنيران المدفعية دون مزيد من التفاصيل عن مكان الهجوم.

وقصفت القوات التركية هذا العام مواقع لوحدات حماية الشعب في منطقة تل رفعت، قائلة إن ذلك كان ردا على إطلاق نار من جانب الوحدات.

ويسيطر على تل رفعت قوات يقودها أكراد وتقع على بعد نحو 20 كيلومترا شرقي عفرين التي تسيطر عليها تركيا والجيش السوري الحر الحليف لها منذ شن عملية العام الماضي لطرد وحدات حماية الشعب منها.

وفي مارس آذار قالت وزارة الدفاع إن قوات تركية وروسية نفذت أول دوريات "مستقلة ومنسقة" في تل رفعت.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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