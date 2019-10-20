هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 07:23 ص

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخر يوم الأحد بعد هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية في تل أبيض بشمال شرق سوريا رغم اتفاق لوقف العمليات العسكرية حتى ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن هجوما شنته وحدات حماية الشعب بأسلحة مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة أصاب جنودا أتراكا يقومون بمهمة استطلاع ومراقبة في تل أبيض. وقالت إنه تم الرد على الهجوم مضيفة أن تركيا ما زالت ملتزمة باتفاق الهدنة رغم الانتهاكات.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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