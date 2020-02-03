هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 07:41 ص

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراكا قتلوا وأصيب تسعة آخرون أحدهم بجروح خطيرة في قصف مكثف لقوات الحكومة السورية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان مكتوب أن القوات التركية ردت على الفور ودمرت أهدافا في منطقة إدلب، دون الخوض في تفاصيل عن كيفية رد الجيش التركي.

وحققت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، مدعومة بالقوة الجوية الروسية، تقدما كبيرا في الآونة الأخيرة في إدلب وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا قد تشن عملية عسكرية هناك ما لم يتوقف القتال.

وتخشى تركيا، التي تستضيف بالفعل 3.6 مليون لاجئ من سوريا، موجة جديدة من المهاجرين من إدلب. وتنشر 12 نقطة مراقبة عسكرية في أنحاء المنطقة بموجب اتفاق في عام 2017 مع روسيا وإيران. وحوصرت عدة نقاط منها مع تقدم القوات السورية.

وذكر بيان وزارة الدفاع التركية أن قصف قوات الحكومة السورية نُفذ "ضد عناصرنا الذين أُرسلوا كتعزيزات لمنع وقوع اشتباكات في إدلب، رغم تنسيق مواقعهم مسبقا".

وإدلب آخر معقل رئيسي تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في الحرب الدائرة بسوريا منذ تسعة أعوام، ويتهم أردوغان روسيا بانتهاك اتفاقات للحد من القتال في المنطقة، وهو اتهام نفته موسكو يوم الجمعة.

(تغطية صحفية أورهان جوشكون - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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