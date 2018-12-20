وزارة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بالضفة الغربية

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 10:19 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا عند حاجز على طريق في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سيارة اقتحمت الحاجز وإن الجنود فتحوا النار دون أن يأتي على ذكر سقوط قتلى. وقال إنه يحقق في الواقعة التي حدثت أثناء الليل قرب مدينة رام الله الفلسطينية.

ولم تحدد وزارة الصحة الفلسطينية هوية القتيل.

وحدثت سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وفي يوم الجمعة الماضي قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباك مع محتجين يرشقون الحجارة. وكانت هذه الواقعة بعد ثمانية أيام من قيام مسلح فلسطيني بقتل جنديين إسرائيليين وقيام القوات الإسرائيلية بقتل مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتهمها إسرائيل بشن هجمات سابقة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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