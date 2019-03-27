هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 10:42 ص

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الإغاثة الطبية إن فلسطينيا يعمل متطوعا في خدمة الإسعاف قتل برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء خلال مواجهات في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية.

وقال عبد المهدي غريب مسؤول الإسعاف في جمعية الإغاثة الطبية في بيت لحم إن ساجد مزهر (17 عاما) قتل بينما كان يحاول إسعاف شاب آخر أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأضاف غريب في اتصال هاتفي مع رويترز "أنا كنت جنبه عندما أصيب بالرصاص وهو كان لابس لبس الإسعاف".

وتابع قائلا إنه خلال اسعاف مصابين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الدهيشة بالضفة الغربية صباح اليوم أصيب مزهر "في بطنه... نقلناه على مستشفى الجمعية العربية وهناك استشهد".

وأوضح غريب أن عملية إطلاق النار على ساجد تمت بينما "كان في وسط الشارع ما كان في حد حاولينا... أكيد تم إطلاق النار عليه بصورة مباشرة".

وأضاف "كان هناك خلال المواجهات في مخيم الدهيشة ثلاث اصابات بالرصاص الحي".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بعد حول ظروف مقتل الشاب مزهر.

وقال وزير الصحة جواد عواد في بيان إن "قتل الاحتلال للمسعف المتطوع برصاص (حي) في البطن يعد جريمة حرب، وإصرار لدى هذا الجيش على خرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تدعو إلى حماية المسعفين أوقات النزاعات".

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك