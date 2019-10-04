هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 05:50 م

اثنان من أقارب فلسطيني قتلته قوات إسرائيلية في مستشفى بقطاع غزة يوم الجمعة. تصوير: محمد سالم - رويترز.

غزة (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا يوم الجمعة خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو ستة آلاف فلسطيني تجمعوا على طول الحدود وإن بعضهم ألقى عبوات ناسفة وقنابل باتجاه السياج، الذي يفصل غزة عن إسرائيل، وصوب عربة عسكرية.

وقال متحدث باسم الجيش إن القوات ردت بأدوات مكافحة الشغب وأطلقت النار وفقا لإجراءات العمليات المتبعة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 40 شخصا آخرين أصيبوا بينهم 18 بالذخيرة الحية.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوعية منذ 18 شهرا للدعوة لإنهاء حصار أمني تفرضه إسرائيل ومصر على القطاع وللمطالبة بحق الفلسطينيين في العودة إلى الأرض التي فر منها أسلافهم أو أجبروا على الفرار منها خلال قيام دولة إسرائيل في عام 1948.

وترفض إسرائيل ذلك وتقول إنه سيقضي على الأغلبية اليهودية فيها. وتقول إن الحصار الأمني ضروري لوقف وصول الأسلحة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي خاصت معها ثلاث حروب في العقد الماضي والتي تدير قطاع غزة.

(تغطية صحفية أكرم السطري - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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