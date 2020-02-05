هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 04:37 م

أقارب الفلسطيني محمد الحداد الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يبكون في المستشفى يوم الأربعاء. تصوير: موسى القواسمى - رويترز

الخليل (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة في بيان "استشهاد الفتى محمد سلمان طعمة الحداد(17 عاما) برصاصة حي اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل".

وأظهرت لقطات فيديو شبانا وهم يحملون الحداد بعد إصابته ويركضون به نحو سيارة نقلته إلى المستشفى.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ملابسات مقتل الحداد.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات محدودة بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الامريكي عن صفقة القرن الشهر الماضي.

وهذا أول فلسطيني يُقتل منذ إعلان هذه الخطة.

(تغطية صحفية علي صوافطة - تحرير ليليان وجدي)

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