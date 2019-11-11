هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 06:29 م

الخليل (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع محتجين في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين.

وأضافت في بيان لها "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب".

وقال شهود إن مواجهات وقعت عند مدخل المخيم في شمال مدينة الخليل بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين ينقلون شابا مصابا كان مُلقى على الأرض بسيارة خاصة بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين لوابل من الرصاص.

ولم يتضح بعد إن كان قد شارك في الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون إحياء للذكرى الخامسة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات عبر مسيرات في كافة المحافظات الفلسطينية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إرسال القوات إلى مخيم العروب بحثا عن فلسطينيين كانوا قد ألقوا حجارة على سيارات وعلى طريق قريب، وإنها فتحت النار عندما جوبهت "بعدد كبير من مثيري الشغب، بعضهم كان يحمل قنابل حارقة.

وأضافت أن واقعة القتل بالرصاص قيد التحقيق.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف متقطعة منذ توقف محادثات سلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية عام 2014. وهي ضمن الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها في المستقبل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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