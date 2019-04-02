هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 07:52 ص

القدس (رويترز) - قالت وزارة الصحة إن فلسطينيا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في اشتباكات في مخيم قلنديا بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء وإن ثلاثة آخرين أصيبوا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات فتحت النار بعد أن ألقى الفلسطينيون حجارة وعبوات ناسفة عليها خلال عملية جنوب شرقي مدينة رام الله.

وقال مصدر في الإسعاف الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي سلمهم جثمان الشاب بعد أن احتجزه في وقت سابق.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يصرخ على الجنود بعد سماع إطلاق نار كثيف وهو يقول "عدموه للشاب عدموه".

وذكرت وزارة الصحة أن الشاب هو محمد علي دار عدوان وعمره 23 عاما.

وتصاعد التوتر في الضفة الغربية منذ أن قتل فلسطيني جنديا إسرائيليا وحاخاما في عملية طعن وإطلاق نار في منتصف مارس آذار.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967.

(تغطية صحفية علي صوافطة من رام الله ورامي أيوب من القدس - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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