هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 01:26 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر في مخيم العروب في الضفة الغربية.

وأضافت في بيان لها "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب".

وقال شهود إن مواجهات وقعت عند مدخل المخيم في شمال مدينة الخليل بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين ينقلون شابا مصابا كان ملقى على الأرض بسيارة خاصة بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين لوابل من الرصاص.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون يوم الاثنين الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات عبر مسيرات في كافة المحافظات الفلسطينية.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير سها جادو)

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