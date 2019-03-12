هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 06:29 م

جندي إسرائيلي بشارع في الخليل بالضفة الغربية يوم الثلاثاء. تصوير: موسى قواسمة - رويترز

(Reuters) - قالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في سلفيت بالضفة الغربية خلال مواجهات أطلق شرارتها اقتحام الجيش للمنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان "استشهاد محمد شاهين (23 عاما) من سلفيت. وصل الى مستشفى سلفيت الحكومي بجروح حرجة للغاية إثر إصابته بالرصاص الحي في القلب".

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "طواقمنا تعاملت مع 40 إصابة بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة سلفيت".

وأضاف في بيانه "جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانيا".

(إعداد علي صوافطة للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

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