هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 10:05 ص

مسعفون ينقلون فلسطينيا قتل على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل يوم السبت. تصوير: محمد سالم - رويترز

من نضال المغربي

غزة (رويترز) - قال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة يوم السبت حيث تحتشد القوات الإسرائيلية على الحدود قبيل مسيرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لتصاعد الاحتجاجات في هذه المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه علم بالواقعة. وقال مسعفون إن الفلسطيني أصيب بشظايا رصاص قبل الفجر في موقع يشهد احتجاجات ليليلة متكررة بالقرب من الحدود.

وذكر الجيش يوم الجمعة أن الفلسطينيين كانوا يلقون عبوات ناسفة على السياج الحدودي.

وتصاعد التوتر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في الأسبوع الماضي قبيل إحياء ذكرى احتجاجات (مسيرة العودة الكبرى) التي بدأت يوم 30 مارس آذار في العام الماضي.

واحتدمت الاشتباكات إثر هجوم صاروخي فلسطيني من غزة أصيب فيه سبعة إسرائيليين في قرية شمالي تل أبيب يوم الاثنين. وشنت إسرائيل بعد ذلك موجة من الضربات الجوية ونقلت مدرعات وتعزيزات إلى الحدود.

وظلت القوات الإسرائيلية في منطقة الحدود يوم السبت وقال الجيش إنه يتوقع "أعمال شغب عنيفة" ومستعد لمواجهة أي تصعيد.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط قتلى من قبل. ويعمل الوسطاء المصريون على تجنب إراقة المزيد من الدماء. وقال قياديون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي إن محادثات الهدنة تحقق تقدما.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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