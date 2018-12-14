وزارة الصحة: مقتل فلسطيني خلال مواجهات في مخيم الجلزون‭ ‬ شمال رام الله

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 04:54 م

شاب فلسطيني يستخدم مقلاعا لرشق جنود إسرائيليين بالحجارة في اشتباكات عند مستوطنة بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.. تصوير محمد تركمان - رويترز.

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت الوزارة في بيان "استشهد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية ... الى مجمع فلسطين الطبي".

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية حاولت اعتقال الشاب المصاب من سيارة الإسعاف إلا أنها لم تنجح في ذلك وتم نقل الشاب المصاب الى مستشفى رام الله الحكومي حيث أعلن وفاته لاحقا.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل الشاب الفلسطيني خلال المواجهات التي شهدها مخيم الجلزون.

وشهدت العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على مقتل أربعة فلسطينيين يومي الأربعاء والخميس برصاص الجيش الإسرائيلي.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أحمد حسن)

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