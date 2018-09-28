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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 04:57 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:57

قنابل غاز يطلقها جنود إسرائيليون على محتجين فلسطينيين على حدود قطاع غزة يوم الجمعة. تصوير. محمد سالم - رويترز (reuters_tickers)