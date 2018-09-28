وزارة الصحة: مقتل ٣ فلسطينيين في غزة برصاص القوات الإسرائيلية
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قنابل غاز يطلقها جنود إسرائيليون على محتجين فلسطينيين على حدود قطاع غزة يوم الجمعة. تصوير. محمد سالم - رويترز(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على حدود قطاع غزة.
وذكرت أن أحدهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما. وأضافت الوزارة في بيان أن 190 شخصا آخرين أصيبوا بجروح مختلفة.
وتشهد الحدود بين غزة وإسرائيل احتجاجات فلسطينية أسبوعية منذ 30 مارس آذار.
ويقول منظمو الاحتجاجات إن هدفها دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع فضلا عن القيود التي تفرضها مصر على الحدود مع غزة.
وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بتعمد إثارة العنف خلال الاحتجاجات وهو ما تنفيه الحركة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة- تحرير مصطفى صالح)
رويترز