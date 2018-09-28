وزارة الصحة: مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في احتجاجات في غزة
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امرأة تحمل علم فلسطين خلال مواجهات عند حدود غزة مع اسرائيل يوم الجمعة. تصوير: محمد سالم - رويترز.(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ستة فلسطينيين قتلوا يوم الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات خلال احتجاجات أسبوعية على حدود القطاع شارك فيها الآلاف.
وأضافت الوزارة في بيان أن 506 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 90 بالرصاص الحي. كما كان بينهم 35 طفلا وأربع سيدات وأربعة مسعفين وصحفيان. ومن بين القتلى أيضا صبيان يبلغان من العمر 12 و14 عاما.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته لجأت إلى استخدام الذخيرة الحية وتنفيذ ضربة جوية بعد رشقها بالحجارة والعبوات الناسفة ولمنع اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقُتل ما لا يقل عن 190 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 مارس آذار. وقتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا.
ويقول منظمو الاحتجاجات إن هدفها دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع فضلا عن القيود التي تفرضها مصر على الحدود مع غزة.
وقالت حماس إن احتجاجات يوم الجمعة كانت أيضا لإحياء الذكرى السنوية الثامنة عشرة لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية.
وتتهم إسرائيل حركة حماس بتعمد إثارة العنف خلال الاحتجاجات وهو ما تنفيه الحركة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة- إعداد مصطفى صالح- تحرير ليليان وجدي)
رويترز