هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 04:44 م

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في القدس يوم 16 فبراير شباط 2020. (صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء).

القدس (رويترز) - قالت وزارة العدل الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد ستبدأ في 17 مارس آذار بعد أسبوعين من إجراء ثالث انتخابات عامة إسرائيلية في أقل من عام.

وينفي نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي توجه إليه اتهامات جنائية وهو يشغل المنصب، ارتكاب أي أخطاء في قضايا الفساد الثلاث المرفوعة ضده.

وبالإضافة إلى معركته القضائية يخوض نتنياهو معركة حياة أو موت سياسي في انتخابات ستجرى في الثاني من مارس آذار بعد اقتراعين غير حاسمين أجريا في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول.

وقالت وزارة العدل في بيان إن نتنياهو، الذي يحكم إسرائيل منذ عقد وأصبح أطول رؤساء الوزراء بقاء في المنصب، يجب أن يحضر الجلسة الأولى التي ستعقدها محكمة القدس الجزئية لسماع الاتهامات الموجهة إليه. وستنظر القضية هيئة مكونة من ثلاثة قضاة.

وتشمل التهم التي تم إبلاغ المحكمة بها رسميا قبل ثلاثة أسابيع الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ونتنياهو (70 عاما) متهم بمخالفة القانون عندما قبل هدايا قيمتها 264 ألف دولار يقول الادعاء إنها تشمل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال كبار كما تشمل منح مزايا مقابل تغطية أفضل لنشاطه في موقع إخباري واسع الانتشار.

ويواجه نتنياهو عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات إذا أدين بالرشوة وثلاث سنوات في حدها الأقصى إذا أدين بالاحتيال وخيانة الأمانة.

(تغطية صحفية جيفري هيلر - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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