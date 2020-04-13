هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2020 04:56 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الاثنين إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في العديد من دول العالم ارتفع الى 30 كما زادت الإصابات إلى 681 حالة.

وأضافت في بيان أن عدد الوفيات بين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بسبب الفيروس "ارتفع إلى 21 حالة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة بين صفوف الجالية منها ثلاث حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

ووأضحت أن هناك "ارتفاعا في وتيرة الإصابات في صفوف أبناء الجالية ليصل العدد حتى اللحظة إلى 437 بعد تسجيل 33 إصابة جديدة في كل من ولايات أوهايو وميشيجان ونيوجيرزي وشيكاغو".

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات في الدول الأخرى ارتفع إلى 244 فيما بلغ عدد الوفيات بين الفلسطينيين في تلك الدول تسع حالات.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين مع نهاية عام 2019 بلغ حوالي 13 مليون نسمة يعيش منهم حوالي ستة ملايين في الدول العربية إضافة إلى نحو 700 ألف في دول أخرى.

وتضيف البيانات أن هناك حوالي خمسة ملايين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إضافة إلى حوالي 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل.

وسجلت الأراضي الفلسطينية 309 إصابات بفيروس كورونا منها 36 في مدينة القدس و13 في قطاع غزة، وحالتي وفاة.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله- تحرير مصطفى صالح)

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