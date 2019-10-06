هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أكتوبر, 2019 03:35 م

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يتحدث خلال مقابلة مع رويترز يوم 24 أغسطس آب 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

دبي (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر "تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للرياض، حيث التقيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في التغريدة أيضا أن المملكة تعمل على "إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة.. وتجويد المشاريع القائمة"، مضيفة أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان "في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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