هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أكتوبر, 2019 06:01 م

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يتحدث خلال مقابلة مع رويترز يوم 24 أغسطس آب 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

دبي (رويترز) - قالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر يوم الأحد إن الرياض تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبعد اجتماع عقد في الرياض بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، قالت الوزارة في تغريدة "تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وتم إدراج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بعد مزاعم عن دعم حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير للإرهاب. وتم في أغسطس آب تشكيل حكومة انتقالية في السودان بعد شهور من الاحتجاجات التي أدت إلى قيام الجيش السوداني بعزل البشير.

وإدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب يجعله غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلا عن التخفيف من أعباء الديون وهو أمر يحتاج إليه بشدة.

ومن الممكن أن يفتح رفع السودان من قائمة الإرهاب الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وقال مسؤول أمريكي كبير في أغسطس آب إن واشنطن ستختبر تعهد الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي وكفالة دخول المساعدات الإنسانية قبل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك في الشهر الماضي إنه أجرى محادثات مثمرة مع مسؤولين أمريكيين حول هذا الأمر وعبر عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنه في القريب العاجل.

وجاء في تغريدة الخارجية السعودية أيضا أن المملكة تعمل على "إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة.. وتجويد المشاريع القائمة" في السودان، مضيفة أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان "في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي".

وعقب الإطاحة بالبشير في أبريل نيسان أعلنت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان في شكل ودائع في البنك المركزي السوداني وأطعمة وأدوية ومنتجات نفطية.

(تغطية صحفية نفيسة الطاهر - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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