هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2020 04:06 م

وافدون يقفون في طابور لاجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا بمنطقة مشرف بالكويت يوم 14 مارس آذار 2020. تصوير: ستيفاني ماكجي-رويترز.

دبي (رويترز) - قالت وزارة الإعلام الكويتية على تويتر يوم الجمعة إن الكويت قررت تطبيق "الحظر الشامل" اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد 10 مايو أيار وحتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن المزيد من التفاصيل بشأن هذا الحظر سيعلن بعد قليل.

كانت الكويت قد مددت في 20 أبريل نيسان حظرا للتجول على مستوى البلاد لمدة 16 ساعة يوميا، من الرابعة عصرا وحتى الثامنة صباحا. ومددت تعليق العمل في القطاع العام بما في ذلك الوزارات حتى 31 مايو أيار.

وأعلنت الكويت يوم الجمعة تسجيل 641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7208 والوفيات إلى 47.

ويتزايد عدد الإصابات بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست باطراد وبلغ حوالي 86 ألف حالة و486 وفاة، على الرغم من الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس بما في ذلك حظر التجول ووقف رحلات الطيران لنقل المسافرين وإغلاق معظم الساحات العامة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 35 ألفا يوم الجمعة.

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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