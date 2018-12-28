وزارة: انفجار يقتل سائحين فيتناميين قرب أهرامات الجيزة

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 08:11 م

رجال شرطة في موقع انفجار استهدف حافلة سياحية قرب القاهرة يوم الجمعة. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت السلطات إن سائحين فيتناميين قتلا وأصيب 12 شخصا آخرين يوم الجمعة عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقلهم على بعد مسافة تقل عن أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن عشرة سائحين فيتناميين أصيبوا إضافة إلى مصريين اثنين. وتابع البيان أن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة انفجرت أثناء مرور الحافلة السياحية في حوالي الساعة 1815 (1615 بتوقيت جرينتش).

وبعد ساعتين أمكن رؤية الحافلة خلف طوق أمني للشرطة وقد تضرر جانبها بشدة وهشمت نوافذها.

وكان في الموقع عشرات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء.

وأشار البيان إلى أن الشرطة تحقق في الحادث.

(تغطية صحفية أمينة إسماعيل وهشام حاجي علي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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