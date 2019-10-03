هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 09:23 م

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن وزير الدفاع خلوصي أكار أبلغ نظيره الأمريكي مارك إسبر هاتفيا يوم الخميس بأن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا إذا تلكأت واشنطن في هذا الأمر.

وتابعت الوزارة في بيان أن أكار أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بأن تركيا تسعى لإقامة "منطقة آمنة" بعمق نحو 30 كيلومترا في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات ودعا الولايات المتحدة لوقف دعمها تماما لوحدات حماية الشعب الكردية.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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