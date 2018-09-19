وزارة: قوات إسرائيلية أطلقت النار على محتجين في غزة فقتلت شابا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 11:51 م 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 23:51

محتجون يحملون مصابا اثناء اشتباكات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل - أرشيف رويترز (reuters_tickers)