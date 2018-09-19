وزارة: قوات إسرائيلية أطلقت النار على محتجين في غزة فقتلت شابا
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محتجون يحملون مصابا اثناء اشتباكات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الإسرائيلية أطلقت النار على مظاهرة في جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء فقلت شابا فلسطينيا.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في بادئ الأمر إنه ليس لديها أي معرفة بالواقعة.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على مؤمن إبراهيم أبو أياد شرقي مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة والحدود مع مصر.
كان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق خلال يوم الأربعاء إن عدة حوادث وقعت على الحدود بين إسرائيل وغزة "مع مشاركة المئات من مثيري الشغب" الذين أحرقوا إطارات ورشقوا الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة.
وأضاف أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الإسرائيليين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز