هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 05:41 م

مركبات عسكرية تركية في بلدة أجة قلعة في جنوب تركيا في طريقها إلى شمال سورية يوم السبت. تصوير: مراد سيزار - رويترز.

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إن اثنين من الجنود الأتراك قتلا في سوريا بعد هجوم بالمورتر على منطقة قريبة من موقع عسكري في جزء من شمال سوريا كانت أنقرة شنت فيه عملية ضد مسلحين أكراد العام الماضي.

ووقع الهجوم في الوقت الذي كثفت فيه تركيا ضرباتها الجوية وضربات المدفعية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال شرق سوريا يوم الجمعة في تصعيد لهجوم أثار انتقادات من حلفاء أنقرة الغربيين وأشعل موجة تحذيرات من كارثة إنسانية.

ونفذت تركيا عمليتين سابقتين عبر الحدود لتطهير حدودها الجنوبية من المسلحين الأكراد. وفي أحدث هذين الهجومين، الذي أطلقت عليه اسم "عملية غصن الزيتون"، انتزعت تركيا منطقة عفرين في شمال سوريا من أيدي قوات كردية سورية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجنديين قتلا بعد أن قصف مسلحون من وحدات حماية الشعب المنطقة التي يوجد بها موقع عسكري تركي داخل ما سمته "منطقة غصن الزيتون". ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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