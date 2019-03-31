هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 02:26 م

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخر في هجوم بالمورتر على موقعهما في شمال غرب سوريا يوم الأحد وإن الجيش التركي رد بإطلاق النار.

وأضافت الوزارة أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية نفذت الهجوم في منطقة عفرين التي طرد مقاتلون في المعارضة السورية تدعمهم تركيا مسلحي وحدات حماية الشعب منها العام الماضي.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحمل السلاح على الأراضي التركية منذ عام 1984.

وقالت الوزارة في بيان "بعد الواقعة استهدفنا مواقع حددنا أنها تابعة للإرهابيين".

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورة للجندي القتيل على حسابها على تويتر.

ووحدات حماية الشعب حليف أساسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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