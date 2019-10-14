هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 05:39 م

طرابلس (رويترز) - ذكر صحفي من رويترز وحكومة طرابلس أن ثلاث شقيقات في سن الطفولة قتلن وأصيبت امرأة وطفلة في ضربة جوية أصابت منطقة سكنية في العاصمة الليبية يوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة في حكومة طرابلس في بيان إن المرأة المصابة في حالة حرجة بينما خضعت الطفلة لعملية جراحية عاجلة لبتر إحدى ساقيها.

وحملت الحكومة المعترف بها دوليا قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر مسؤولية هذه الضربة الجوية. ويسعى حفتر للسيطرة على طرابلس عبر حملة برية وجوية بدأها في أبريل نيسان.

ونفى أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي توجيه‭ ‬الجيش ضربة جوية على منزل بمنطقة الفرناج في جنوب طرابلس.

ورأى صحفي من رويترز الدمار الكبير الذي لحق بالمنزل المؤلف من طابقين وجثث الشقيقات الثلاث داخل مشرحة.

وأدى الصراع في طرابلس ومحيطها إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين وتشريد ما يزيد على 120 ألفا، لكن لم تنجح قوات حفتر حتى الآن في اختراق الدفاعات الجنوبية للمدينة.

وكشفت ألمانيا الشهر الماضي عن خطط لعقد مؤتمر تدعمه الأمم المتحدة في محاولة لوقف إطلاق النار ودفع الأطراف المعنية في المنطقة للاتفاق على وقف تسليح الطرفين المتحاربين.

وتدعم مصر والإمارات حفتر بينما تدعم تركيا حكومة طرابلس.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

(تغطية صحفية أحمد العمامي وإيدن لويس - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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