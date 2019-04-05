هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 09:21 م

جانب من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا يوم الجمعة. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء

دينار (فرنسا) (رويترز) - قال وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع يوم الجمعة إنهم يعارضون بشدة العمل العسكري في ليبيا وحذروا ضمنا القائد العسكري خليفة حفتر من مواصلة تقدمه صوب العاصمة طرابلس.

وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا في بيان أرسل وسط محادثات يعقدونها في غرب فرنسا "نعتقد بقوة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي".

وأضافوا "نعارض بشدة أي عمل عسكري في ليبيا. أي طرف أو فصيل ليبي يتسبب في المزيد من الصراع الأهلي فهو يضر بالأبرياء ويقف في طريق السلام الذي يستحقه الليبيون".

ويُصعد زحف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر المتحالف مع حكومة موازية تتمركز في شرق البلاد، صراعا على السلطة يمزق البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

ولم يذكر البيان حفتر بشكل مباشر.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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