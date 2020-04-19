هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2020 06:31 م

الرياض (رويترز) - قالت مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في بيان إن وزراء الصحة بدول المجموعة عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت يوم الأحد للعمل على صياغة خطة مشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا وسيصدرون بيانا مشتركا بهذا الشأن.

وقال البيان إنه تم إلغاء مؤتمر صحفي عبر الإنترنت كان سيعقده وزير الصحة السعودي الذي ترأس بلاده المجموعة حاليا بسبب اضطراره لحضور "اجتماع طارئ للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لكوفيد-19" بالمملكة.

وأظهر تسجيل مصور قدم إلى وسائل الإعلام الوزير السعودي وهو يفتتح الاجتماع.

وجاء في بيان سابق للمجموعة أن قادة من إسبانيا وسنغافورة والأردن وسويسرا سينضمون إلى الدول الأعضاء بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية من بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

(تغطية صحفية داليا نعمة ومروة رشاد - إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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