موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو اتفقا على ضرورة خلق "مناخ موات" لتحسين علاقات العمل بين بلديهما.
وأضافت الوزارة "أعلن الوزيران تأييدهما لتبني إجراءات لخلق مناخ موات لتسهيل فاعلية الحوار من أجل تنفيذ اتفاقات لدعم التوصل لتسوية في سوريا وقضايا أخرى على جدول أعمال العلاقات الروسية التركية".
كما بحث لافروف وجاويش أوغلو في اتصال هاتفي التحضيرات للاجتماع المنتظر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)