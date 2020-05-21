هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2020 10:15 ص

وزير الخارجية سيرجي لافروف (الى اليمين) ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في صورة من أرشيف رويترز.

موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبرا عن دعمهما لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس.

وذكر البيان أن الوزيرين طالبا أيضا باستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وتحدث الوزيران بعد يوم من إعلان قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر انسحابها من بعض الخطوط الأمامية بطرابلس، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على مواصلة هجوم مستمر منذ عام بهدف السيطرة على العاصمة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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