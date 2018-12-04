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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 01:24 م 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 13:24

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يتحدث في موسكو يوم 30 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز (reuters_tickers)