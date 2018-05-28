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وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان (إلى اليسار) يتحدث إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في القدس يوم 17 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: رونين زفولون - رويترز.

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القدس (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الاثنين إن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان سيلتقي بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في موسكو يوم الخميس.

وأضافت أن شويجو كان قد وجه الدعوة لنظيره الإسرائيلي لكن لم تذكر أي تفاصيل عن طبيعة المناقشات التي تأتي على خلفية دعوات إسرائيل لإنهاء أي وجود عسكري إيراني في سوريا.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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رويترز