وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد انتشارا طويل الأمد للقوات في الشرق الأوسط

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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 05:47 م 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:47

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)