وزيرة الدفاع الفرنسية: قرار ترامب بشأن سوريا "فادح للغاية"

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 08:32 ص

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في باريس يوم 14 أبريل نيسان 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.

باريس (رويترز) - قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ "قرارا فادحا للغاية" بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقالت لإذاعة (آر.تي.إل) "لا نتفق مع التحليل بأنه تم القضاء على (تنظيم) الدولة الإسلامية... هذا قرار فادح للغاية ونعتقد... أن المهمة لم تنته".

وقدمت بارلي تحية لوزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيم ماتس ووصفته بأنه "جندي عظيم" و"شريك في كل الظروف" وذلك بعد أن أعلن استقالته بشكل مفاجئ يوم الخميس بسبب خلافات مع ترامب بشأن سوريا.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك