باريس (رويترز) - قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي لإذاعة (راديو كلاسيك) يوم الخميس إن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن.

وذكر موقع التحقيقات الاستقصائية ديسكلوز هذا الأسبوع أن أسلحة فرنسية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر بيعت إلى السعودية والإمارات، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

وقالت الوزيرة الفرنسية "على حد علمي، الأسلحة الفرنسية لا تستخدم في أي هجوم في الحرب باليمن. ليس لدي أي أدلة تدفعني للاعتقاد بأن أسلحة فرنسية مسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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