هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 06:53 ص

باريس (رويترز) - قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي لإذاعة (راديو كلاسيك) يوم الخميس إن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن.

وذكر موقع التحقيقات الاستقصائية ديسكلوز هذا الأسبوع أن أسلحة فرنسية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر بيعت إلى السعودية والإمارات، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

وقالت الوزيرة الفرنسية "على حد علمي، الأسلحة الفرنسية لا تستخدم في أي هجوم في الحرب باليمن. ليس لدي أي أدلة تدفعني للاعتقاد بأن أسلحة فرنسية مسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك