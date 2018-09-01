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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 07:53 م 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:53

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي يتحدث خلال اجتماع مع نظيره الروسي في موسكو يوم الرابع من يوليو تموز 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز. (reuters_tickers)