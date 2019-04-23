هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 09:35 م

بيرني ساندرز الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي خلال اجتماع في واشنطن في الأول من ابريل نيسان 2019. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

القدس (رويترز) - أدان وزير إسرائيلي بيرني ساندرز الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة يوم الثلاثاء لوصفه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعنصرية بسبب طريقة معاملتها للفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تحظى بدعم قوي غير مسبوق من إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يشعر بعض الإسرائيليين بالقلق بشأن ما إذا كان ذلك على حساب فقد الدعم التقليدي لإسرائيل من الحزبين الكبيرين في واشنطن.

وفي كلمة خلال إحدى المناسبات التي نظمتها شبكة (سي.إن.إن) وشارك فيها مرشحون ديمقراطيون آخرون يوم الاثنين قال السناتور ساندرز إنه "مؤيد لإسرائيل بنسبة 100 في المئة" لكنه اقترح تغيير السياسة الأمريكية تجاهها.

وقال "يجب أن يكون الهدف هو محاولة الجمع بين الناس وليس دعم بلد واحد فقط، تحكمه حاليا حكومة يمينية، ولدى الجرأة أن أقول، حكومة عنصرية". وأضاف أن نتنياهو "يعامل الفلسطينيين بشكل غير منصف تماما".

وأعيد انتخاب نتنياهو لفترة خامسة في التاسع من أبريل نيسان ومن المرجح على ما يبدو أن يشكل حكومة ائتلافية تضم قوميين متطرفين دينيين معارضين لإقامة دولة فلسطينية.

وقال تساحي هنجبي الوزير في حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها وأحد كبار أعضاء حزب ليكود المحافظ الذي يتزعمه لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية "نحن ندين التصريحات مثل التي أدلى بها ساندرز، والتي كانت غريبة حقا".

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية ليست حكومة عنصرية ولا تضم وزيرا عنصريا واحدا.

" أن تكون يمينيا ليس أمرا غير قانوني ومن الغريب أن يسمح الحزب الديمقراطي لأحد كبار أعضائه بعدم احترام الخيار الديمقراطي لدولة إسرائيل".

وعندما سئل هنجبي عما إذا كانت إسرائيل تجازف بأن يُنظر إليها في الولايات المتحدة على أنها بلد يدعمه الجمهوريون فقال "نبذل كل الجهود لتفادي هذا الخطر لأنه، في حقيقة الأمر، من أعظم المزايا التي حققتها إسرائيل على مدى كل هذه السنين هي قدرتها على عدم التورط في النزاع السياسي بين الأحزاب".

وساندرز نفسه يهودي وأشار خلال ظهوره في (سي.إن.إن) إلى الزيارات التي قام بها في الماضي لإسرائيل وأقاربه الذين يعيشون هناك.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)

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