وزير إسرائيلي يشيد بقطع أمريكا التمويل عن أونروا
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صورة لإسرائيل كاتس وزير المخابرات الإسرائيلي أثناء مقابلة مع رويترز في نيويورك بالولايات المتحدة يوم 27 ابريل نيسان 2018. تصوير لوكاس جاكسون - رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال إسرائيل كاتس وزير المخابرات الإسرائيلي يوم السبت إن قرار الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "رؤية واقعية للوضع ويدعم موقف إسرائيل".
وكتب كاتس على تويتر قائلا "أشيد بقرار رئيس الولايات المتحدة لوقف كل التمويل للأونروا...".
وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها لن تدعم بعد الآن الأونروا في خطوة عمقت من أزمة التمويل في الوكالة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز