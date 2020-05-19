هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 06:28 م

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده تعتقد بأنه "لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".

وقال قرقاش على تويتر "نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي".

وتدعم الإمارات ومصر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، والتي تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس. وتساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا وتتهم الإمارات بجلب الفوضى للمنطقة بتدخلها في ليبيا واليمن.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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