هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 11:45 ص

الخرطوم (رويترز) - قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح يوم الاثنين إنه سيتم التعامل بحسم مع كل "المحاولات الإرهابية" وتفكيك النظام القديم، وذلك في أول تعليقات رسمية عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء.

وقال صالح "تعرض موكب السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك صباح اليوم إلى هجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء".

وأضاف "سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الارهابية والتخريبية ... والمضي قدما في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم".

وقال الوزير السوداني إن التحقيقات جارية لتحديد المسؤول عن الهجوم.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز في الخرطوم وعمر فهمي في القاهرة - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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