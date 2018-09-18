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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 05:22 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:22

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم 8 أغسطس آب 2018. تصوير: يوري جريباس - رويترز. (reuters_tickers)