وزير الخارجية الإيراني: الدبلوماسية تفادت الحرب في إدلب السورية
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سويسرا يوم 2 يوليو تموز 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء إن الدبلوماسية بين إيران وتركيا وروسيا نجحت في تفادي الحرب في إدلب بشمال غرب سوريا.
وكتب على تويتر "الدبلوماسية المكثفة التي اتسمت بالمسؤولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي اتبعناها خلال زياراتي إلى أنقرة ودمشق، ثم قمة إيران وروسيا وتركيا في طهران والاجتماع في سوتشي تحقق نجاحا في تفادي الحرب في إدلب بالتزام راسخ على محاربة الإرهاب المتطرف. الدبلوماسية تنجح".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز