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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 07:40 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:40

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سويسرا يوم 2 يوليو تموز 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)