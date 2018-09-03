وزير الخارجية الإيراني: يجب "تطهير" إدلب السورية من المقاتلين
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل يوم 15 مايو أيار 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء(reuters_tickers)
(رويترز) - نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله يوم الاثنين خلال زيارة لدمشق إنه يجب "تطهير" محافظة إدلب بشمال غرب سوريا من المقاتلين.
وأضاف "يجب الحفاظ على جميع الأراضي السورية ويجب أن تبدأ جميع الطوائف والمجموعات جولة إعادة البناء بشكل جماعي ويجب أن يعود النازحون إلى عائلاتهم".
وتابع "ويجب تطهير الأجزاء المتبقية في إدلب من الإرهابيين الباقين ويجب أن تعود المنطقة تحت سيطرة الشعب السوري".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز