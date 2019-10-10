هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 11:07 ص

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في روما يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: ألبرتو لينجريا - رويترز.

روما (رويترز) - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم الخميس إن العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا "غير مقبولة" ودعا إلى وقف فوري للقتال.

وذكر دي مايو على هامش مؤتمر في روما "نعتقد كحكومة أن المبادرة الهجومية التركية غير مقبولة. ندينها... لأن العمل العسكري في الماضي كان يؤدي دائما إلى مزيد من الإرهاب".

وتابع "ندعو إلى إنهاء فوري لهذه الحملة غير المقبولة على الإطلاق نظرا لأن استخدام القوة يعرض للخطر حياة الشعب السوري الذي عانى من مأساة بالفعل في السنوات الماضية".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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