هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 10:51 م

من ستيفن كالين

الرياض (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي انتقده البعض في الداخل بسبب بيع صفقات أسلحة للسعودية، يوم الخميس إنه يأمل في خفض تصعيد الحرب الأهلية الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات في العام الجاري.

وتقدم لندن الدعم للتحالف بقيادة السعودية. وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية وبدأت السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين المدعومين من إيران في سبتمبر أيلول الماضي.

وقللت الرياض بشكل ملحوظ من ضرباتها الجوية بينما أوقف الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة لكن تصاعدا في أعمال العنف منذ يناير كانون الثاني بدد هذا الهدوء.

ولدى سؤاله عن فرص العودة لذلك المسار قال راب "بالتأكيد آمل ذلك. أعتقد أن ذلك يجب أن يكون الهدف وأعتقد أن مع إحياء الإرادة السياسية لدى كل الأطراف، يمكن لعام 2020 أن يكون عام التغيير لليمن".

وأدلى راب بتلك التصريحات لرويترز في العاصمة السعودية الرياض بعد لقاء الرئيس اليمني في نهاية جولة بالشرق الأوسط شملت تركيا وسلطنة عمان.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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