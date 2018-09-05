وزير الخارجية التركي: أنقرة وبرلين تعملان بجد لاستعادة العلاقات
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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وسكو يوم 24 أغسطس آب 2018. (صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء).(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا وألمانيا واجهتا فترة صعبة في علاقاتهما الثنائية لكنهما الآن تعملان بقوة من أجل استعادة العلاقات وتعزيزها.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس الذي يقوم بزيارة رسمية لتركيا إنه بحث مع ماس خطوات لتحسين العلاقات فضلا عن القضايا الإقليمية وأحدث التطورات في منطقة إدلب السورية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز