وزير الخارجية التركي: القصف الشامل لإدلب السورية خطأ
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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو يوم 24 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء أن قصف محافظة إدلب السورية أمر خاطئ ويجب أن يتوقف، مضيفا أن أنقرة ستضغط في قمة مقررة يوم الجمعة في طهران من أجل الخروج بقرار لوقف مثل هذه الهجمات.
وقال مولود جاويش أوغلو، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة، إن من الضروري وضع استراتيجية مشتركة للقضاء على الجماعات المتطرفة في إدلب لكن استمرار الهجمات قد يكون كارثيا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز