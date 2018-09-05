محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو يوم 24 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز

(reuters_tickers)

أنقرة (رويترز) - ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء أن قصف محافظة إدلب السورية أمر خاطئ ويجب أن يتوقف، مضيفا أن أنقرة ستضغط في قمة مقررة يوم الجمعة في طهران من أجل الخروج بقرار لوقف مثل هذه الهجمات.

وقال مولود جاويش أوغلو، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة، إن من الضروري وضع استراتيجية مشتركة للقضاء على الجماعات المتطرفة في إدلب لكن استمرار الهجمات قد يكون كارثيا.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز