وزير الخارجية التركي: الوضع في الغوطة الشرقية يتجه صوب كارثة
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وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في فيينا يوم 8 مارس اذار 2018. تصوير: هاينز بيتر بادر - رويترز(reuters_tickers)
آستانة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الجمعة إن الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا يتجه صوب كارثة وإن الاشتباكات يجب أن تنتهي.
وكان تشاووش أوغلو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الروسي والإيراني في آستانة عاصمة قازاخستان حيث يجتمع الثلاثة لمناقشة الوضع في سوريا.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز