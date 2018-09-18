وزير الخارجية التركي: تركيا سترسل تعزيزات لإدلب بعد الاتفاق مع روسيا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 12:50 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:50

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو يوم 24 أغسطس آب 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء (reuters_tickers)