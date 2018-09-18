وزير الخارجية التركي: تركيا سترسل تعزيزات لإدلب بعد الاتفاق مع روسيا
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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو يوم 24 أغسطس آب 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن تركيا سترسل تعزيزات لإدلب بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح ستقوم روسيا وتركيا بدوريات مشتركة بها.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي "روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة ومنسقة حول حدود إدلب. سنحتاج نشر قوات إضافية هنا".
وقال إن طريقي إم4 وإم5 السريعين اللذين يربطان الشرق بالغرب والشمال بالجنوب عبر منطقة إدلب ويربطان مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة دمشق بساحل البحر المتوسط سيكونان مفتوحين أمام حركة المرور بنهاية العام.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز